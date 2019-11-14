Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka farkını gösterdi
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka farkını gösterdi - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka farkını gösterdi

7 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nin lideri Pınar Karşıyaka, sürpriz mağlubiyetle başladığı FIBA Europe Cup E Grubu'nda üst üste üçüncü galibiyetini ilk maçta yenildiği Spirou Basket'i evinde 38 sayı farkla, 92-54 yenerek aldı.

Pınar Karşıyaka farkını gösterdi, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nin lideri Pınar Karşıyaka, sürpriz mağlubiyetle başladığı FIBA Europe Cup E Grubu'nda üst üste üçüncü galibiyetini ilk maçta yenildiği Spirou Basket'i evinde 38 sayı farkla, 92-54 yenerek aldı. Süper Lig'den sonra İzmir'e lider gelen rakibinden koltuğu alıp Avrupa'da da liderliği tek başına eline geçiren Karşıyaka, bu sezon şampiyonluk hedeflediği Europe Cup'ın en iddialı takımlarından olduğunu kanıtladı. Yeşil-kırmızılı basketbolcular ezici galibiyetin ardından liderliği salonu tribünleri tek tek gezerek taraftarlarıyla kutladı. Europe Cup E Grubu'nda 4 maçta 3 galibiyetle zirvenin sahibi olan Kaf-Kaf, haftaya Groningen'i Hollanda deplasmanında yendiği takdirde 2. turu garantileyecek.


Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kasımpaşa'da yeni kaptan Quaresma oldu
Son Dakika: A Milli Takımımızın ilk 11'i belli oldu! Sergen Yalçın'ın cezasında indirime gidildi! PFDK, Maurıcıo Isla'ya 2 maç ceza verdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 18:35:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka farkını gösterdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]