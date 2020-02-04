Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek

7 saat önce

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur L Grubu'ndaki son maçında yarın Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.

Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek, System.String[]

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur L Grubu'ndaki son maçında yarın Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak.

Grupta daha önce lider olarak çeyrek finale kalmayı garantileyen namağlup Pınar Karşıyaka, yarın kendisi gibi çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanan Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek.

Pınar Karşıyaka ile Bahçeşehir Koleji arasındaki müsabaka yarın saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

İki takımın çeyrek finalde rakipleri yarın TSİ 20.00'de Kiev Basket (Ukrayna)-Ventspils (Letonya) maçının sonucuna göre belli olacak. Bu müsabakayı kazanacak ekip çeyrek finalde Bahçeşehir Koleji, mağlup takım ise Pınar Karşıyaka ile mücadele edecek.

Pınar Karşıyaka Türk takımlarına karşı üstün

Koraç Kupası'nda 1995-1996 sezonunda Fenerbahçe- Anadolu Efes eşleşmesiyle birbirlerine rakip olmaya başlayan Türk ekipleri, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda yarınki Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji müsabakasıyla 73. randevuya çıkacak.

Pınar Karşıyaka şimdiye kadar Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla yaptığı 17 müsabakanın 14'ünde salondan galibiyetle ayrıldı.

Avrupa'da 221. karşılaşma

Avrupa kupalarında 221. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 220 maçta 117 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 17 bin 497 sayı attı, potasında ise 17 bin 40 sayı gördü.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:34 Kaynak: AA
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