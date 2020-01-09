Pınar Karşıyaka FIBA Avrupa Kupası'nda kayıpsız ilerliyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka FIBA Avrupa Kupası'nda kayıpsız ilerliyor - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka FIBA Avrupa Kupası'nda kayıpsız ilerliyor

6 saat önce

Basketbol FIBA Erkekler Avupa Kupası 2. tur L Grubu üçüncü hafta maçında deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 100-68 yenen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, grup birinciliği için önemli bir avantaj elde ettiklerini belirtti.

Pınar Karşıyaka FIBA Avrupa Kupası'nda kayıpsız ilerliyor, System.String[]

Basketbol FIBA Erkekler Avupa Kupası 2. tur L Grubu üçüncü hafta maçında deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 100-68 yenen Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, grup birinciliği için önemli bir avantaj elde ettiklerini belirtti.

Sarıca, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, ING Basketbol Süper Ligi'nde, THY Avrupa Ligi lideri Anadolu Efes'e karşı yaşadıkları mağlubiyetin ardından önemli bir galibiyet aldıklarını aktardı.

Anadolu Efes mağlubiyetinin kendilerinde bir hasar oluşturmadığını belirten Sarıca, şunları kaydetti:

"Oyuncularımın karakter koymasıyla çok net ve iyi basketbol oynayarak bir galibiyet elde ettik. İlk yarı 16 asistimiz vardı, maçı da 27 asist ile tamamladık. Yedi oyuncumuz maçı çift haneli skor ile tamamladı. Bunlar takım içerisindeki düzenler ile ilgili önemli hadiseler. Grup birinciliği için önemli bir avantaj elde ettik, umarım devamını sağlayacağız. Tüm oyuncularımı canıgönülden tebrik ederim."

Pınar Karşıyaka, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda birinci turdan itibaren üst üste 8. galibiyetini aldı. L Grubu'nun üçüncü haftasını da lider tamamlayan yeşil-kırmızılı ekip, gruptaki 4. maçında 22 Ocak Çarşamba günü İzmir'de Hollanda ekibi ZZ Leiden'la karşılaşacak.

İkinci turdaki 16 ekipten Ukrayna'dan Kiev Basket de Pınar Karşıyaka gibi grubundaki 3 maçını da kayıpsız geçti.

Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nde 11 Ocak Cumartesi günü Teksüt Bandırma'yı konuk edecek.

Pınar Karşıyaka, basketbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:24 Kaynak: AA
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