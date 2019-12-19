Pınar Karşıyaka FIBA Avrupa Kupası'nda liderliğini sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka FIBA Avrupa Kupası'nda liderliğini sürdürdü - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka FIBA Avrupa Kupası'nda liderliğini sürdürdü

6 saat önce

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu ikinci maçında Rus ekibi Enisey'i 85-74 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, rakiplerinin kendilerini zorlamasına rağmen asla geri adım atmadan müsabakayı kazandıklarını bildirdi.

Pınar Karşıyaka FIBA Avrupa Kupası'nda liderliğini sürdürdü, System.String[]

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. tur L Grubu ikinci maçında Rus ekibi Enisey'i 85-74 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, rakiplerinin kendilerini zorlamasına rağmen asla geri adım atmadan müsabakayı kazandıklarını bildirdi.

Sarıca, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Enisey karşısında dirençli bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.

Gruptaki sıralama için önemli bir galibiyet aldıklarını vurgulayan Sarıca, şunları kaydetti:

"İyi bir takımla oynadık. Enisey kupanın en iyi 2-3 takımından bir tanesi ve çok tecrübeli oyunculara sahipler. Rakibimiz Enisey bizi zaman zaman zorladı ama asla geri adım atmayan, pes etmeyen bir takım vardı sahada. Sezon başından beri bu durum böyle, tabii ki çok mutluyum. Grup sıralaması açısından önemli olacağını düşündüğümüz bir galibiyet elde ettik. Bütün oyuncularımı arka arkaya aldıkları galibiyetlerden ötürü kutlamak istiyorum."

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda birinci turdan itibaren üst üste 7. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka, ikinci turdaki L Grubu'nun ikinci haftasını da lider tamamladı. Yeşil-kırmızılı ekip gruptaki 3. maçını 8 Ocak 2020'de İstanbul'da diğer Türk temsilcisi Bahçeşehir Koleji ile oynayacak.

Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nde 21 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş Sompo Sigorta'yı konuk edecek.

Pınar Karşıyaka, basketbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:34 Kaynak: AA
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