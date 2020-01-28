Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda Rusya'da Enisey'le karşılaşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda Rusya'da Enisey'le karşılaşacak - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda Rusya'da Enisey'le karşılaşacak

6 saat önce

FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu'nda çeyrek finale çıkmayı garantileyen Pınar Karşıyaka, gruptaki 5. maçında yarın Rusya'da Enisey ile karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda Rusya'da Enisey'le karşılaşacak, System.String[]

FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu'nda çeyrek finale çıkmayı garantileyen Pınar Karşıyaka, gruptaki 5. maçında yarın Rusya'da Enisey ile karşılaşacak.

Grupta ilk 4 maçını kayıpsız geçen Pınar Karşıyaka, yarın konuk olacağı rakibini yendiği takdirde son maçlar öncesinde liderliğini garantileyecek.

Krasnoyarsk kentindeki Arena Sever'de oynanacak Enisey-Pınar Karşıyaka maçı TSİ 15.30'da başlayacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, müsabaka için bugün özel uçakla Krasnoyarsk'a gidecek.

Grubun diğer maçında ise Bahçeşehir Kolej, Hollanda'da Leiden'a konuk olacak.

Avrupa'da 220. randevu

Avrupa kupalarında 220. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 219 maçta 116 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 17 bin 401 sayı atıp, potasında 16 bin 967 sayı gördü.

Pınar Karşıyaka, Avrupa, Rusya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:28 Kaynak: AA
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