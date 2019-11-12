Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda Spirou Basket'i ağırlayacak
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda Spirou Basket'i ağırlayacak - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda Spirou Basket'i ağırlayacak

8 saat önce

Grupta ilk 3 maçın ardından averajla ikinci sırada bulunan yeşil-kırmızılı ekip, yarın aynı puana sahip Spirou Basket'le saat 20.00'de MustafaKemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda Spirou Basket'i ağırlayacak, System.String[]

Grupta ilk 3 maçın ardından averajla ikinci sırada bulunan yeşil-kırmızılı ekip, yarın aynı puana sahip Spirou Basket'le saat 20.00'de Mustafa


Kemal Atatürk Karşıyaka Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda karşılaşacak.


Pınar Karşıyaka, ilk maçta rakibine deplasmanda 81-76 yenilmişti.


Grubun diğer karşılaşmasında Phoneix Brüksel, Hollanda temsilcisi Donar'ı Belçika'da ağırlayacak.


Avrupa'da 213. randevu


Avrupa kupalarında 213. karşılaşmasına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 212 maçta 109 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.


Bu müsabakalarda 16 bin 735 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 478 sayı gördü.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Mustafa Kemal Atatürk, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 12:33 
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