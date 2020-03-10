Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda yarı final için sahada - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda yarı final için sahada - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda yarı final için sahada

6 saat önce

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Ukrayna ekibi Kiev Basket'i konuk edecek.

Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda yarı final için sahada, System.String[]

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Ukrayna ekibi Kiev Basket'i konuk edecek.

Çeyrek final ilk karşılaşmasında rakibini deplasmanda 89-71'lik skorla mağlup eden Pınar Karşıyaka, Kiev Basket'i yarın saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Çeyrek finali geçecek ekip, Almanya'nın medi Bayreuth ile Romanya'nın U-BT Cluj Napoca ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Avrupa'da 223. karşılaşma

Avrupa kupalarında 223. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 222 müsabakada 119 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 17 bin 682 sayı atıp potasında 17 bin 176 sayı gördü.

Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Avrupa, Kiev, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bakan Albayrak vergi affı geleceği yönündeki söylentilere son noktayı koydu: Vergi affı yok, aflar dönemi bitti
Yunanistan hudut birlikleri mültecileri engellemek için sınır hattına siper kazıyor Metroda iğrenç olay! Maskeli yolcu, elini ağzına götürüp defalarca metro direğine sürdü Fenerbahçe, teknik direktörlük için Mircea Lucescu ile görüşüyor

Son Dakika Haberleri
15:51 Fenerbahçe, teknik direktörlük için Mircea Lucescu ile görüşüyor
14:25 Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
14:24 Augsburg'un teknik direktörü Heiko Herrlich oldu
14:21 Tottenham'ın Şampiyonlar Ligi'nde Deplasmanda Attığı En Unutulmaz Goller
14:21 Mikel Arteta, Manchester City Maçı Hakkında Konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 15:59:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda yarı final için sahada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]