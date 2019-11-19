Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Hollanda'da Donar'la karşılaşacak
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Hollanda'da Donar'la karşılaşacak - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Hollanda'da Donar'la karşılaşacak

6 saat önce

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında yarın Hollanda temsilcisi Donar'a konuk olacak.

Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Hollanda'da Donar'la karşılaşacak, System.String[]

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında yarın Hollanda temsilcisi Donar'a konuk olacak.

Grupta ilk 4 maçın ardından lider durumda bulunan ve rakibini İzmir'de 77-57 mağlup eden yeşil-kırmızılı ekip, yarın 21.30'da oynanacak maçtan galibiyetle ayrılması halinde grubu lider tamamlamayı garantileyecek.

Grubun diğer karşılaşmasında iki Belçika temsilcisi Spirou Basket ile Phoenix Brüksel bugün karşı karşıya gelecek.

Avrupa'da 214. randevu

Avrupa kupalarında 214. karşılaşmasına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 213 maçta 110 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Bu müsabakalarda 16 bin 827 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 532 sayı gördü.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getiren anne, "Bu öldü, bunu alın" dedi
Rusya'da bardan kovulan alkollü adam, pompalı tüfekle barı bastı Üniversite öğrencisi genç kız, eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü EURO 2020'yi kazanan 69 milyon euroyu kasasına koyacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 18:52:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Hollanda'da Donar'la karşılaşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]