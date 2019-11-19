Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Hollanda'da Donar'la karşılaşacak

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında yarın Hollanda temsilcisi Donar'a konuk olacak.

Grupta ilk 4 maçın ardından lider durumda bulunan ve rakibini İzmir'de 77-57 mağlup eden yeşil-kırmızılı ekip, yarın 21.30'da oynanacak maçtan galibiyetle ayrılması halinde grubu lider tamamlamayı garantileyecek.

Grubun diğer karşılaşmasında iki Belçika temsilcisi Spirou Basket ile Phoenix Brüksel bugün karşı karşıya gelecek.

Avrupa'da 214. randevu

Avrupa kupalarında 214. karşılaşmasına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 213 maçta 110 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Bu müsabakalarda 16 bin 827 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 532 sayı gördü.