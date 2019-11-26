Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Phoneix Brüksel'i konuk edecek
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Phoneix Brüksel'i konuk edecek - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Phoneix Brüksel'i konuk edecek

6 saat önce

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nun son maçında yarın Belçika temsilcisi Phoneix Brüksel'i konuk edecek.

Pınar Karşıyaka, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Phoneix Brüksel'i konuk edecek, System.String[]

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nun son maçında yarın Belçika temsilcisi Phoneix Brüksel'i konuk edecek.

Geçen hafta Hollanda deplasmanında Donar'ı yenerek gruptaki liderliğini garantileyen yeşil-kırmızılı ekip, son maçında yarın saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Belçika ekibi Phoneix Brüksel'i ağırlayacak.

Son maçlar öncesinde Pınar Karşıyaka haricinde diğer 3 takımın da gruptan çıkma şansının bulunduğu grupta Belçika temsilcisi Spirou Basket de Hollanda'da Donar ile karşılaşacak.

Avrupa'da 215. randevu

Avrupa kupalarında 215. karşılaşmasına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 214 maçta 111 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Bu müsabakalarda 16 bin 906 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 594 sayı gördü.

Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Brüksel, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:46 Kaynak: AA
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