Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ZZ Leiden'a konuk olacak
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Pınar Karşıyaka, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ZZ Leiden'a konuk olacak

6 saat önce

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu'nun ilk maçında yarın Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'a konuk olacak.

Pınar Karşıyaka, FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ZZ Leiden'a konuk olacak, System.String[]

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası ikinci tur L Grubu'nun ilk maçında yarın Hollanda temsilcisi ZZ Leiden'a konuk olacak.

Kupanın birinci turunda E Grubu'nu lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, ilk 2 takımın çeyrek finale yükseleceği ikinci tur L Grubu'na ZZ Leiden karşısında başlayacak.

ZZ Leiden-Pınar Karşıyaka müsabakası TSİ 22.00'de Leiden kentindeki Vijf Meihal Salonu'nda oynanacak.

Grubun diğer maçında Bahçeşehir Koleji, Rus ekibi Enisey'e konuk olacak.

Avrupa'da 17 bin sayı barajanı aşacak

Avrupa kupalarında 216. karşılaşmasına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 215 maçta 112 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 16 bin 999 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 684 sayı gördü.

İzmir temsilcisi, yarın bulacağı ilk basketle Avrupa kupalarında 17 bin sayı barajını geçecek.

Pınar Karşıyaka, basketbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:56 Kaynak: AA
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