Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kaldı - Son Dakika

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kaldı

06.04.2021 21:46
Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kaldı, System.String[]

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan) (xx), Yohan Rosso (Fransa) (xx), Luis Castillo (İspanya) (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 30, Henry (xxx) 13, Kennedy (xxx) 21, M'Baye (xxx) 10, Morgan (xxx) 20, Metecan (x) 4, Semih (xx) 4, Yunus (x), Nusret (xx) 5HAPPY...

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Aleksandar Glisic (Sırbistan) (xx), Yohan Rosso (Fransa) (xx), Luis Castillo (İspanya) (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 30, Henry (xxx) 13, Kennedy (xxx) 21, M'Baye (xxx) 10, Morgan (xxx) 20, Metecan (x) 4, Semih (xx) 4,  Yunus (x), Nusret (xx) 5HAPPY CASA BRINDISI: Bostic (xxx) 28, Gaspardo (x) 4, Perkins (xxx) 10, Thompson (xx) 7, Willis (xxx) 12, Visconti (x) 3, Zanelli (xxx) 11, Bell (xx) 7, Krubally (x) 4, Udom (x) 21'NCİ PERİYOT: 28-24İLK YARI: 53-433'ÜNCÜ PERİYOT: 83-71

5 FAUL: M'Baye (34.02) (Pınar Karşıyaka), Thompson (37.18) (Brindisi)

FIBA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu I Grubu'ndaki altıncı ve son hafta mücadelesinde Happy Casa Brindisi'yi evinde 107-88 mağlup Pınar Karşıyaka, Avrupa'da adını son 8 takım arasına yazdırdı. Son hafta öncesi rakibinin 1 galibiyet gerisinde olan Kaf-Kaf, İtalya'daki ilk grup maçında 4 sayı farkla mağlup olduğu Brindisi'yi rövanşta 19 sayı farkla mağlup edip ikili averaj üstünlüğüyle finallere çıkarken, Taylor 30 sayılık performansıyla yıldızlaştı. Grubu 3 galibiyet, 3 mağlubiyetle ikinci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, Euroleague'de Play-Off'a kalan Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'dan sonra Avrupa'da bu sezon yoluna devam eden üçüncü ekibimiz olmayı başardı. Mücadeleyi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da tribünden izledi.

Maçın başında Karşıyaka, Henry'nin üst üste üçlükleriyle öne geçip farkı 14-7'yle 7 sayıya kadar taşıdı. İlk periyot 28-24 sonuçlandı. İkinci periyodun başında bulduğu basket faulle farkı 1'e kadar indiren İtalyan ekibi, devrenin bitimine 5 dakika 26 saniye kala Bostic'le 37-36 üstünlüğü yakaladı. Bu dakikadan sonra Taylor'un müthiş performansıyla 15-1'lik seri yakalayan Kaf-Kaf, farkı yeniden 11 sayıya kadar taşıdı. Üst üste inanılmaz basketlerle periyoda damga vuran Taylor, ilk yarıda rakip potaya 21 sayı gönderirken Karşıyaka soyunma odasına 53-43 önde girdi. Üçüncü periyotta Brindisi'nin farkı azaltma çabalarına M'Baye, Kennedy ve Morgan'la karşılık veren temsilcimiz rahat bir oyunla 18 sayılık üstünlüğü buldu. Üçüncü periyot 83-71 sonuçlandı. Dördüncü periyotta temsilcimiz art arda hücumlardan boş dönünce Brindisi farkı 6 sayıya indirip tur için umutlandı. Kritik anlarda Morgan, Henry ve Nusret'le çok önemli 3 sayılık basketler bulan Kaf-Kaf, 100 sayı barajını aşıp salondan 107-88 galip ayrıldı. Tur atlayan taraf olan temsilcimiz, sevincini salondaki taraftarlarıyla paylaştı.


- İzmir

Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Sırbistan, İspanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kaldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR (2)
  • 1912: Ufuk hocam seninle ve takımınla bir kez daha bizleri mutlu ettiniz. Teşekkürler, başarılarınız daim olsun Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Parkeci: İstanbul dan kucak dolusu sevgiler ve tebrikler Karşıyaka ya brawo Ufuk hocaya ve sporcularına Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Mansur Yavaş koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle tüm randevularını iptal etti Mansur Yavaş koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle tüm randevularını iptal etti Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı Süper Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı Gözaltına alınan şahıs, 'Sen kimsin ulan' diyerek polise tekme attı Gözaltına alınan şahıs, 'Sen kimsin ulan' diyerek polise tekme attı Libya Başbakanı, Libya Başbakanı, "Ankara ile imzalanan anlaşma devam edecek" dedi, Miçotakis'in yüzü şekilden şekle girdi Eşi tarafından boğularak öldürülen kadının Eşi tarafından boğularak öldürülen kadının "Bu adam beni öldürürse boğarak öldürür" dediği ortaya çıktı Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu Yeni transferin yaşı sosyal medyayı salladı! Herkes aynı ironik cümleyi kurdu Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'e Akşener ve Yavaş notası Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti Çalıştığı havalimanı yakınlarında kendini ağaca asarak intihar etti
Yıldız kalecinin eşcinsellik için söyledikleri gündem oldu! Vatandaşından yanıt gecikmedi Yıldız kalecinin eşcinsellik için söyledikleri gündem oldu! Vatandaşından yanıt gecikmedi         
21:53
Şeyma Subaşı hayalinin gerçek olduğunu peş peşe pozları bikinili ile duyurdu Şeyma Subaşı hayalinin gerçek olduğunu peş peşe pozları bikinili ile duyurdu         
21:38
Esra Erol'a katılan kadından stüdyoyu buz kestiren sözler: Evli erkeklerle birlikte oluyorsam kime ne? Esra Erol'a katılan kadından stüdyoyu buz kestiren sözler: Evli erkeklerle birlikte oluyorsam kime ne?         
20:50
Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 211 kişi vefat etti, 49 bin 584 yeni vaka tespit edildi         
20:03
Kızını öldürdüğü acılı babaya duruşmada başsağlığı diledi, aile isyan etti Kızını öldürdüğü acılı babaya duruşmada başsağlığı diledi, aile isyan etti         
19:30
Kaza yapan sürücü 'Kronik astımım var' dedi, alkollü çıktı Kaza yapan sürücü 'Kronik astımım var' dedi, alkollü çıktı         
19:04
14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar, doğum yapınca ortaya çıktı         
18:03
Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın Meteoroloji uzmanından perşembe için uyarı: Araçlarınızı kapalı yerlere alın         
17:02
Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu         
15:30
Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi         
14:59
240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti         
14:54
Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantezi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var         
13:56
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 22:06:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei