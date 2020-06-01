Pınar Karşıyaka Final-Four için ısrarcı - Son Dakika

Pınar Karşıyaka Final-Four için ısrarcı

Pınar Karşıyaka'da başkan Büyükkarcı, antrenör Ufuk Sarıca ve genel menajer Selim Çınar, pandemi sürecinde kulübün sosyal medya hesaplarından online olarak düzenlenen 5 Soru 5 Cevap adlı yarışmanın finaline konuk oldu.

Pınar Karşıyaka Final-Four için ısrarcı, System.String[]

Pınar Karşıyaka'da başkan Büyükkarcı, antrenör Ufuk Sarıca ve genel menajer Selim Çınar, pandemi sürecinde kulübün sosyal medya hesaplarından online olarak düzenlenen 5 Soru 5 Cevap adlı yarışmanın finaline konuk oldu.


Keyifli geçen yayında taraftardan gelen soruları cevaplayan üçlüden başkan Büyükkarcı, Europe Cup'la ilgili gelen soru üzerine, "Kupayı ilk etapta iptal etmişlerdi ama devam etmesi için büyük bir mücadele verdik. Şimdi ikinci mücadelemiz finalleri İzmir'e aldırmakla ilgili. Çok iyi bir organizasyon yapacağımıza inanıyoruz. Daha önce de Final Four'a ev sahipliği yaptık. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Spor Bakanlığı da fikrimizi destekliyor. İnşallah o Final-Four burada olacak, o kupa da buraya gelecek" dedi.


SEYİRCİ KISITLAMASI İÇİN ERKEN


Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, yayında koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonda tribünlerde seyirci kısıtlaması olup olmayacağını konuşmak için erken olacağını söyledi. Büyükkarcı, "Eylül sonunda ülkemizde koronavirüs kaynaklı vefat sayısının sıfırlanması bekleniyor. Kişisel düşüncem, ekim ayı başında takımlar taraftar desteğiyle oynamaya başlar. Taraftarsız maç yavan oluyor. İnşallah taraftarımıza kavuşacağız. Bu sezon basketbolda lig yarım kaldı. Yeni sezonda sponsorlarımızın ve taraftarlarımızın kombine hakkını koruyacağız" dedi.


UFUK SARICA: EN İYİ SEZONUMUZU GEÇİRİRKEN EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR SALGINLA KARŞILAŞTIK


Galibiyet yüzdesi olarak en iyi sezonu geçirirken eşi görülmemiş bir salgınla karşılaştıklarını hatırlatan Ufuk Sarıca, yeni sezon planlamasıyla ilgili, "Gelecek sezonla ilgili netleşmiş bir program yok. Biz bütün kadroyu hemen hemen korumak istiyoruz ama ne kadarı mümkün olur bilinmiyor. Keşke süreci bitirebilseydik. En büyük arzularımdan bir tanesi bir Avrupa Kupası" diye konuştu.


Başarı için kadro istikrarının önemine değinen Sarıca, "2012-13 senesinde 12-13 yeni oyuncu aldık. İkinci sene 6 eklememiz, sonra 1-2 eklememiz oldu. İstikrarlı kadro bizi 2014-2015 yıllarında 3 kupalı şampiyonluğa taşıdı. İyi oyuncular ve iyi karakterler sporda başarı için önemli kriter. Bu sezon da bunu yakalamayı başardık" ifadelerini kullandı.


ŞAMPİYONLUK KONVOYUNU UNUTAMIYOR


Pınar Karşıyaka'yla daha önce 2014 yılında Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası, 2015 yılında da lig şampiyonluğu yaşayan antrenör Ufuk Sarıca, şampiyonluk dönemindeki taraftar konvoyunu unutamadığını dile getirdi. Sarıca, "Karşıyaka Çarşı'dan Bostanlı'ya 10 dakikalık yolu 3 saatte geçebildik. O günü hiç unutamıyorum" ifadelerini kullandı.


Türkiye Kupası'nı kazandıkları dönemde finaller öncesi Ankara'da takıma dahil olan eski oyunculardan Jawad Williams'ın otel lobisinde 45 dakika setleri tahta üzerinde çalışarak kupanın alınmasına büyük katkı verdiğini belirten Sarıca, 2015'teki şampiyon kadroda yer alan pivot Juan Palacios'u transfer ederken boyunun kısa olması nedeniyle soru işaretleri yaşandığını ancak Kolombiyalı oyuncunun bunu soru işaretlerini giderdiğini söyledi.


GENEL MENAJER SELİM ÇINAR: FIBA 15 HAZİRAN'DA YAPACAĞI TOPLANTIDA KUPALARLA İLGİLİ KARARI VERECEK


Avrupa'da salgın sürecinde Türkiye dahil yerel liglerin yanı sıra Euroleague ve Eurocup bu sezonluğuna sonuç ilan etmeden erken noktalanırken genel menajer Selim Çınar, FIBA Avrupa'nın 15 Haziran'da yönetim kurulu toplantısı yaparak kupalarla ilgili karar vereceğini söyledi.


Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Karşıyaka, Selim, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 02:33 

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka Final-Four için ısrarcı - Son Dakika Spor
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