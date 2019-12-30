Pınar Karşıyaka final gibi devre sonuna çıkacak - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka final gibi devre sonuna çıkacak

7 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nde antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde bu sezon müthiş bir performans sergileyen Pınar Karşıyaka, OGM Ormanspor'u da 86-70 yenerek 14 maçta 12 galibiyete ulaşırken, liderlik koltuğunda oturan Anadolu Efes'le oynayacağı ilk yarı finalini beklemeye başladı.

Pınar Karşıyaka final gibi devre sonuna çıkacak, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde bu sezon müthiş bir performans sergileyen Pınar Karşıyaka, OGM Ormanspor'u da 86-70 yenerek 14 maçta 12 galibiyete ulaşırken, liderlik koltuğunda oturan Anadolu Efes'le oynayacağı ilk yarı finalini beklemeye başladı. Ligde geçen sezonun şampiyonu olan, geçen yıl final oynadığı Euroleague'de bu yıl da liderlik yarışı veren antrenör Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, 14 maçta 13 galibiyetle zirvede yer alıyor. 3 yıl sonra yuvaya dönen Ufuk Sarıca'yla kupalar ve şampiyonluk kazandığı eski başarılı günlerini tekrar hatırlayan Karşıyaka, uzun süre lider götürdüğü Süper Lig'de tek galibiyet farkla rakibini ikinci sırada takip ediyor.

Kaf-Kaf, 5 Ocak Pazar günü ev sahipliği yapacağı maçta rakibini yendiği takdirde tarihinde ilk kez devreyi lider tamamlayacak. Bu sezon Sarıca yönetiminde evinde hiç yenilmeyen yeşil-kırmızılılarda camia şimdiden pazar günkü dev randevuya kilitlendi. Anadolu Efes ve A Milli Takım'da yıllarca birlikte çalıştığı Ergin Ataman'la devre finaline çıkmaya hazırlanan Ufuk Sarıca, "Sezona müthiş bir başlangıç yaptık, müthiş de bir devre sonu yapmak üzereyiz. Bu benim için büyük bir mutluluk, camiamız için ise büyük bir gurur. Anadolu Efes ile liderlik maçına çıkacağız. İlk devreyi lider bitirmek Karşıyaka tarihinde daha önce hiç gerçekleşmemiş bir şey. Devreyi 2'nci sırada, 3'üncü sırada bitirmek, oralara aday olabilmek benim söylemiş olduğum sürdürülebilir başarı. Bütün ekibimi ve takımımı kutluyorum. İnşallah daha iyisini yapacağız" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:37 Kaynak: DHA
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