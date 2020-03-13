Pınar Karşıyaka, Galatasaray deplasmanında - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Galatasaray deplasmanında - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka, Galatasaray deplasmanında

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nde 22 haftada 19 galibiyetle Play-Off biletini şimdiden alan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, yarın Galatasaray Doğa Sigorta deplasmanına çıkacak.

Pınar Karşıyaka, Galatasaray deplasmanında, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde 22 haftada 19 galibiyetle Play-Off biletini şimdiden alan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, yarın Galatasaray Doğa Sigorta deplasmanına çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.15'te başlayacak. Ligde Galatasaray 16 galibiyetle 3'üncü sırada yer alıyor. Karşıyaka rakibiyle sezonun ilk yarısında oynadığı maçı 84-55 gibi çok farklı skorla kazanmayı başardı. Ligde üst üste 7 galibiyet alarak 7 yıl sonra en uzun kazanma serisini yakalayan Kaf-Kaf, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Kiev Basket'i eleyip adını yarı finale yazdırmıştı. FIBA, koronavirüs salgını nedeniyle diğer organizasyonlarıyla birlikte Europe Cup'ın yarı finallerini de dün askıya aldı.


Pınar Karşıyaka, Galatasaray, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'tan derbiye özel prim!
Galatasaray'dan seyircisiz oynama açıklaması: Maçlar 15 gün ya da 1 ay ertelenmeli Beşiktaş derbisine hazırlanan Galatasaray'da Onyekuru takımla çalıştı Muslera'dan maçların ertelenmemesine tepki: Her insan ve futbolcunun sağlığı futbol maçından daha önemlidir

Son Dakika Haberleri
17:27 Düzce'de amatör müsabakalara da seyirci alınmayacak
17:22 Beşiktaş Kulübü: "1986-87 sezonu şampiyonu olarak tescil edilmemizi talep ediyoruz"
17:20 Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği maçına hazır
17:18 TOFAŞ Spor Kulübü'nden 'koronavirüs' açıklaması
17:16 Euroleague ve Eurocup'ta maçlar 11 Nisan'a kadar ertelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 17:42:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pınar Karşıyaka, Galatasaray deplasmanında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]