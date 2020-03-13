Pınar Karşıyaka, Galatasaray deplasmanında

ING Basketbol Süper Ligi'nde 22 haftada 19 galibiyetle Play-Off biletini şimdiden alan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Pınar Karşıyaka, yarın Galatasaray Doğa Sigorta deplasmanına çıkacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.15'te başlayacak. Ligde Galatasaray 16 galibiyetle 3'üncü sırada yer alıyor. Karşıyaka rakibiyle sezonun ilk yarısında oynadığı maçı 84-55 gibi çok farklı skorla kazanmayı başardı. Ligde üst üste 7 galibiyet alarak 7 yıl sonra en uzun kazanma serisini yakalayan Kaf-Kaf, hafta içinde FIBA Europe Cup'ta Kiev Basket'i eleyip adını yarı finale yazdırmıştı. FIBA, koronavirüs salgını nedeniyle diğer organizasyonlarıyla birlikte Europe Cup'ın yarı finallerini de dün askıya aldı.