Pınar Karşıyaka gaza bastı

ING Basketbol Süper Ligi'nde takımda yaşanan koronavirüs vakaları ve milli maçlar nedeniyle lige verilen aradan sonra yoğun bir fikstürden geçen Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni M'Baye'nin son saniye üçlüğüyle yenmesinin ardından Frutti Extra Bursaspor'u da deplasmanda rahat geçti. Bahçeşehir maçından 1 gün arayla çıktığı mücadeleyi 94-81 kazanan Pınar Karşıyaka, ligde son 4 maçta 3'üncü, toplam 10 maçta 7'nci galibiyetine ulaştı. Ligde 12 Aralık Cumartesi günü lider Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacağı karşılaşma öncesi hata yapmayan yeşil-kırmızılılarda Antrenör Ufuk Sarıca, önemli bir deplasmandan kayıpsız ayrıldıklarını söyledi.

Zor bir programdan geçtiklerini hatırlatan Sarıca, "Son 6 günde 2'si İstanbul ve Bursa deplasmanlarında 3 zor maç oynadık. Avrupa'da da Almanya deplasmanına gideceğiz. Galibiyetten dolayı mutluyum ama her şeyden önce sakatlıksız ve hastalıksız bir şekilde ayakta olduğumuz için mutluyum, ondan sonra skor olarak mutluyum. Oyun içerisinde belli bölümleri çok iyi oynadık, belli bölümlerde yapamadıklarımız oldu ama şu süreçte iyi oyundan ziyade galibiyet arıyoruz ve bunu da becerdik. Daha fazla sayıda oyuncuyla oynadık en azından bazı oyuncularımızı dinlendirme şansımız oldu. Sonuç itibariyle önemli bir galibiyeti hanemize yazdırdık. Oyuncularımı tebrik ediyorum" açıklamasını yaptı.AVRUPA'DA RAKİP BAMBERG

Avrupa arenasında yarın ekim ayından sonra ilk maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Almanya'da Brose Bamberg'e konuk olacak. Brose Arena'daki karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grupta çıktığı ilk maçta 27 Ekim'de İspanya'da Bilbao Basket'i 81-72 mağlup eden Karşıyaka'nın 10 Kasım'da İtalyan ekibi Fortitudo Bologna ile oynaması gereken ikinci hafta karşılaşması takımda yaşanan 7 koronavirüs vakası nedeniyle 5 Ocak'a ertelenmişti. Grupta ilk 2 maçını kayıpsız geçen Alman temsilcisi Bamberg lider durumda bulunuyor. Grubun diğer maçında ise Fortitudo Bologna ile Bilbao Basket karşılaşacak. Bu maçta Avrupa arenasında 225'inci karşılaşmaya çıkacak Pınar Karşıyaka, 224 maçta 121 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.