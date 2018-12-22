Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka - Gaziantep Basketbol: 82-81

Pınar Karşıyaka - Gaziantep Basketbol: 82-81

5 saat önce

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Özlem Yalman (xx), Mehmet Serdar Ünal (xx), Sinem Tetik (xx)PINAR KARŞIYAKA: Walker 20 (xx), Marei 23 (xxx), Henry 26 (xxx), Erdi 5 (xx), İlkan 3 (xx), Egemen (x), Chatman 2 (xx), Gailius 3 (xx), Tayfun (x), Berke (x)GAZİANTEP BASKETBOL: Tomas 31...

Pınar Karşıyaka - Gaziantep Basketbol: 82-81, System.String[]


SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Özlem Yalman (xx), Mehmet Serdar Ünal (xx), Sinem Tetik (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Walker 20 (xx), Marei 23 (xxx), Henry 26 (xxx), Erdi 5 (xx), İlkan 3 (xx), Egemen (x), Chatman 2 (xx), Gailius 3 (xx), Tayfun (x), Berke (x)

GAZİANTEP BASKETBOL: Tomas 31 (xxxx), McKissic 16 (xxx), Greene 11 (xxx), Jekiri 14 (xxx), Orhan 7 (xx), James 2 (xx), Kadir (x), Doğan (x), Yunus (x)

1'İNCİ PERİYOT: 18-23

İLK YARI: 48-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-62

5 FAUL: Jekiri (Gaziantep)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçını kaybeden Pınar Karşıyaka, evinde Gaziantep Basketbol'u yenip kötü gidişatını durdurdu: 82-81.

İlk çeyreğe istediği gibi başlayamayan Kaf-Kaf özellikle savunmada zaaf yaşadı ve ikinci çeyreğe 23-18 yenik girdi. İkinci periyotta toparlanan yeşil kırmızılılar dış atışlarda etkili olunca soyunma odasına 48-42 önde gitti. Üçüncü çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka, 67-62'lik üstünlükle final bölümüne başladı. Son çeyreğin başında konuk takım 8-0 seri yakalayıp bitime 6 dakika kala 70-67 öne geçmeyi başardı. Ancak bitime 14 saniye kala üstünlüğü yakalayan Karşıyaka, 1 sayı farkla galip geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 05:11 Kaynak: DHA

basketbol, Gaziantep, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor
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