Pınar Karşıyaka geçen sezonu yakaladı - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka geçen sezonu yakaladı

7 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nde yuvaya dönen antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yıllar sonra yeniden zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka, şimdiden geçen sezonki performansını yakaladı.

Pınar Karşıyaka geçen sezonu yakaladı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde yuvaya dönen antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yıllar sonra yeniden zirve yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka, şimdiden geçen sezonki performansını yakaladı. Geçen sezon ligde sezon boyunca 28 maçta 11 galibiyet alabilen yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon henüz 13 haftada aynı galibiyet sayısına ulaştı. Kaf-Kaf tek galibiyet daha alması durumunda 2017-18 sezonundaki 30 maçta 12 galibiyetlik performansını da yakalayacak. İlk yarının bitimine 2 maçın kaldığı ligde bu hafta OGM Ormanspor deplasmanına çıkacak Karşıyaka, ardından liderlik yarışı yaptığı Anadolu Efes'i devrenin finalinde zirve için ağırlayacak. Kaf-Kaf'ta sezon başından beri sakat olan yeni transferlerden Tony Crocker'ın da OGM Ormanspor maçında parkelere dönmesi bekleniyor.


Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:59 Kaynak: DHA
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