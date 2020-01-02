Pınar Karşıyaka geri sayımda

ING Basketbol Süper Ligi'nde zirve takipçisi Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'le pazar günü evinde liderliği tekrar eline geçirme hedefiyle oynayacağı ilk yarının son maçına gün sayıyor. Antrenör Ufuk Sarıca kulübe geri döner dönmez 3 yıl sonra yeniden eski iddialı günlerine dönen Karşıyaka, ligde 14 maçta 12, lider Anadolu Efes ise 13 galibiyet elde etti. Karşıyaka zorlu randevu öncesi bu sezon lig ve Avrupa'da evinde oynadığı tüm maçları kazandı. Süper Lig ve FIBA Europe Cup'ta iç sahada rakiplerine hiç galibiyet şansı vermeyen Kaf-Kaf, evinde 12'de 12 yaptı.

Ufuk Sarıca'yla yıllarca Efes ve A Milli Takım'da omuz omuza çalışan yeşil-kırmızılıların eski antrenörlerinden Ergin Ataman yönetiminde, geçen sezon ligde yıllar sonra şampiyon olup Euroleague'de tarihinde ilk kez final oynayan Anadolu Efes bu sezon da hem lig hem Avrupa'da etkili. Euroleague'de haftaya averajla ikinci sırada başlayan Anadolu Efes, bu sezon toplam 15 deplasman maçının 13'ünü kazandı. İstanbul temsilcisi deplasmanlarda ekim ayından beri lig ve Avrupa'da çıktığı 10 maçta 10 galibiyet aldı. Kaf-Kaf, final gibi son hafta maçı öncesi Crocker'ın da dönmesiyle tam kadro hazırlanıyor.