Pınar Karşıyaka gücünü gösterdi - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka gücünü gösterdi

6 saat önce

FIBA Europe Cup'ta ilk turda grubunu lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, 2. Tur L Grubu'ndaki ilk maçta Hollanda deplasmanında ZZ Leiden'i 105-65'lik tarihi farkla yenerken henüz ilk haftadan yine zirveye kuruldu.

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FIBA Europe Cup'ta ilk turda grubunu lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, 2. Tur L Grubu'ndaki ilk maçta Hollanda deplasmanında ZZ Leiden'i 105-65'lik tarihi farkla yenerken henüz ilk haftadan yine zirveye kuruldu. Tarihinde 1975-1976 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa arenasındaki en farklı galibiyetlerinden birini alan Pınar Karşıyaka, antrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki iddialı kadrosuyla Eurocup'ın favorilerinden olduğunu tekrar kanıtladı. Kupada çeyrek finale kalmak için grubunu ilk 2 sıra içinde tamamlamaya çalışacak Karşıyaka, haftaya dün Bahçeşehir Koleji'ni 105-90 mağlup eden Enisey'i ağırlayacak.

Leiden deplasmanında kupanın en güçlü takımlarından biri olduklarını gösterdiklerini belirten Ufuk Sarıca, "Maçın bütününü çok iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Özellikle ilk periyotta ortaya koyduğumuz akıcı, tempolu ve agresif oyun rakibimizin direncini kırdı ve devreyi çok farklı bir üstünlükle tamamlamamızı sağladı. İkinci yarıda tüm oyuncularımızı kullanarak harika bir galibiyet aldık. İkinci tur grubunun ilk maçında bu turnuvanın en güçlü ekiplerinden biri olduğumuzu gösterdik. Bunun devamını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

FIBA'DAN ÖVGÜ

Pınar Karşıyaka, FIBA'nın bu sezon dördüncü kez yayınladığı Europe Cup'ın güç sıralamasında yine zirvede yer aldı. Bu sezon kupayı kazanmaya en büyük aday olarak gösterilen Karşıyaka için FIBA'nın 2. tur maçları öncesi yaptığı açıklamada, "Değişen birşey yok. Pınar Karşıyaka halen maçlarını kazanıyor ve bütün sezon boyunca Tofaş, Bahçeşehir Koleji ve Spirou dışında yenilmediler. Hiçbir maçı da 6 sayıdan fazla farkla kaybetmediler. Onlar Europe Cup'ın hedef takımı ve onları yenebilmek rakipleri için çok zaman alacak. Çünkü Pınar Karşıyaka sezon başından bu yana bütün Avrupa yarışmalarında en etkileyici takımlardan biri" ifadeleri yer aldı.


Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Hollanda, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:53 Kaynak: DHA
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