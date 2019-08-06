Pınar Karşıyaka heyeti FIBA'ya çıkarma yaptı! Transfer yasağı...
59 dakika önce
Karşıyaka heyeti, ziyarette transfer yasağı kapsamındaki borcu taksitlere bölerek ödemek için onay aldı.
Karşıyaka
heyeti, ziyarette transfer yasağı kapsamındaki borcu taksitlere bölerek ödemek için onay aldı.
Eski oyunculardan DJ Strawberry, Kevin Dillard, Josh Boone ve J'Covan Brown'a transfer yasağı kapsamında FIBA kanalıyla kesinleşmiş 300 bin dolar civarında borcu bulunan Karşıyaka, 2017-18 sezonunun başında alınıp 1 dakika süre alamadan ayrılan Dustin Hogue'un 190 bin dolar alacak isteğini de ertelemeye çalışıyor.
Kurulan ikili ilişkiler sayesinde FIBA'nın Türkiye
'den yalnızca Pınar Karşıyaka
'nın borç yapılandırma isteğini kabul ettiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:42
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