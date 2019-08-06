Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka heyeti FIBA'ya çıkarma yaptı! Transfer yasağı...
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Pınar Karşıyaka heyeti FIBA'ya çıkarma yaptı! Transfer yasağı...

59 dakika önce

Karşıyaka heyeti, ziyarette transfer yasağı kapsamındaki borcu taksitlere bölerek ödemek için onay aldı.

Pınar Karşıyaka heyeti FIBA'ya çıkarma yaptı! Transfer yasağı..., System.String[]
Karşıyaka heyeti, ziyarette transfer yasağı kapsamındaki borcu taksitlere bölerek ödemek için onay aldı.

Eski oyunculardan DJ Strawberry, Kevin Dillard, Josh Boone ve J'Covan Brown'a transfer yasağı kapsamında FIBA kanalıyla kesinleşmiş 300 bin dolar civarında borcu bulunan Karşıyaka, 2017-18 sezonunun başında alınıp 1 dakika süre alamadan ayrılan Dustin Hogue'un 190 bin dolar alacak isteğini de ertelemeye çalışıyor.

Kurulan ikili ilişkiler sayesinde FIBA'nın Türkiye'den yalnızca Pınar Karşıyaka'nın borç yapılandırma isteğini kabul ettiği öğrenildi.

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Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:42 
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