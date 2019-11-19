Pınar Karşıyaka, Hollanda deplasmanında! Donar'a konuk olacak...

Grupta ilk 4 maçın ardından lider durumda bulunan ve rakibini İzmir'de 77-57 mağlup eden yeşil-kırmızılı ekip, yarın 21.30'da oynanacak maçtan galibiyetle ayrılması halinde grubu lider tamamlamayı garantileyecek.



Grubun diğer karşılaşmasında iki Belçika temsilcisi Spirou Basket ile Phoenix Brüksel bugün karşı karşıya gelecek.



- Avrupa'da 214. randevu



Avrupa kupalarında 214. karşılaşmasına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 213 maçta 110 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.



Bu müsabakalarda 16 bin 827 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 532 sayı gördü.

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