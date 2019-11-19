Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka, Hollanda deplasmanında! Donar'a konuk olacak...
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Hollanda deplasmanında! Donar'a konuk olacak... - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka, Hollanda deplasmanında! Donar'a konuk olacak...

6 saat önce

Grupta ilk 4 maçın ardından lider durumda bulunan ve rakibini İzmir'de 77-57 mağlup eden yeşil-kırmızılı ekip, yarın 21.30'da oynanacak maçtan galibiyetle ayrılması halinde grubu lider tamamlamayı garantileyecek.

Pınar Karşıyaka, Hollanda deplasmanında! Donar'a konuk olacak..., System.String[]

Grupta ilk 4 maçın ardından lider durumda bulunan ve rakibini İzmir'de 77-57 mağlup eden yeşil-kırmızılı ekip, yarın 21.30'da oynanacak maçtan galibiyetle ayrılması halinde grubu lider tamamlamayı garantileyecek.


Grubun diğer karşılaşmasında iki Belçika temsilcisi Spirou Basket ile Phoenix Brüksel bugün karşı karşıya gelecek.


- Avrupa'da 214. randevu


Avrupa kupalarında 214. karşılaşmasına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 213 maçta 110 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.


Bu müsabakalarda 16 bin 827 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 532 sayı gördü.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:51 
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