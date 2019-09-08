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Pınar karşıyaka idare etti

1 saat önce

Basketbol Süper Ligi'nde yenilenen kadrosuyla ilk hazırlık maçlarına Sırbistan'da çıkan Pınar Karşıyaka, İstanbul'da katıldığı Göl Kupası'ndan 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle döndü.

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Basketbol Süper Ligi'nde yenilenen kadrosuyla ilk hazırlık maçlarına Sırbistan'da çıkan Pınar Karşıyaka, İstanbul'da katıldığı Göl Kupası'ndan 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle döndü. Organizasyondaki ilk maçta ev sahibi Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 91-73 mağlup eden Karşıyaka, ikinci sınavda Galatasaray'a 91-81 kaybetti. Yaptığı transferlerle sezonun iddialı takımlarından olan yeşil-kırmızılılar, 10-14 Eylül tarihleri arasında Başkent'te Türk Telekom, Ormanspor ve Ukrayna temsilcisi Dnipro'yla Ankara Turnuvası'na katılacak. Karşıyaka, sezon öncesi geleneksel Pınar Cup'a ise 19-21 Eylül tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

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Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:00 Kaynak: DHA
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