Pınar Karşıyaka idare etti
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Organizasyondaki ilk maçta ev sahibi Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 91-73 mağlup eden Karşıyaka, ikinci sınavda Galatasaray'a 91-81 kaybetti.
Organizasyondaki ilk maçta ev sahibi Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 91-73 mağlup eden Karşıyaka, ikinci sınavda Galatasaray'a 91-81 kaybetti.
Yaptığı transferlerle sezonun iddialı takımlarından olan yeşil-kırmızılılar, 10-14 Eylül tarihleri arasında Başkent'te Türk Telekom, Ormanspor ve Ukrayna temsilcisi Dnipro'yla Ankara Turnuvası'na katılacak.
Karşıyaka, sezon öncesi geleneksel Pınar Cup'a ise 19-21 Eylül tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:55
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