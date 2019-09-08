Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka idare etti
Son Dakika Spor Haber

Pınar Karşıyaka idare etti

22 dakika önce

Organizasyondaki ilk maçta ev sahibi Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 91-73 mağlup eden Karşıyaka, ikinci sınavda Galatasaray'a 91-81 kaybetti.

Pınar Karşıyaka idare etti, System.String[]

Organizasyondaki ilk maçta ev sahibi Arel Üniversitesi Büyükçekmece'yi 91-73 mağlup eden Karşıyaka, ikinci sınavda Galatasaray'a 91-81 kaybetti.


Yaptığı transferlerle sezonun iddialı takımlarından olan yeşil-kırmızılılar, 10-14 Eylül tarihleri arasında Başkent'te Türk Telekom, Ormanspor ve Ukrayna temsilcisi Dnipro'yla Ankara Turnuvası'na katılacak.


Karşıyaka, sezon öncesi geleneksel Pınar Cup'a ise 19-21 Eylül tarihleri arasında ev sahipliği yapacak.

Arel Üniversitesi, Büyükçekmece, Galatasaray, Karşıyaka, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 05:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gençlerbirliği, Galatasaray'ın Taylan Antalyalı transferi için hukuki girişimlere başladı!
Yolanthe Cabau, "Aptallık ettim" diyen Wesley Sneijder'e kapıları kapattı! Mbaye Diagne, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı İdmanda sakatlanan Eljif Elmas, apar topar hastaneye kaldırıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 18:17:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka idare etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]