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Pınar Karşıyaka idare etti - Son Dakika

Pınar Karşıyaka idare etti

05.09.2021 12:10
Pınar Karşıyaka idare etti, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi büyük oranda yenilediği kadrosuyla ilk hazırlık maçlarına Karadağ'da çıkan Pınar Karşıyaka, 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi büyük oranda yenilediği kadrosuyla ilk hazırlık maçlarına Karadağ'da çıkan Pınar Karşıyaka, 1 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti. Podgorica kentindeki ilk sınavında Buducnost Voli'yi 78-74 yenen Kaf-Kaf, ikinci maçta ise KK Studentski Centar'a 73-69 mağlup oldu.

Yeşil-kırmızılılarda takıma geç katılan Amath M'Baye maçlarda forma giymezken, yeni transferlerden Bonzie Colson, Buducnost önünde 20 sayı, 6 ribaund, Studentski Centar önünde ise 21 sayı, 6 ribaund, 4 asistle oynadı. Pınar Karşıyaka, İzmir'e dönüşünde 10-11 Eylül'de Petkimspor ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi'yle Ege Cup'a katılacak.


Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Karadağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka idare etti - Son Dakika Spor


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