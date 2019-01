Pınar Karşıyaka İki Kulvarda da Başarıyı Hedefliyor

ALİ KORKMAZ - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka 'nın başantrenörü Özhan Çıvgın, bir yandan lig sonunda play-off'ta yer almak istediklerini, diğer yandan da Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda sonuna kadar gitmeyi hedeflediklerini belirtti.Çıvgın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısının istedikleri gibi geçmediğini, sakatlıklar nedeniyle kadroda sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.Sezon başında ligde ilk yarıda hedeflerinin 8 galibiyet olduğunu ancak 6 galibiyette kaldıklarını kaydeden Çıvgın, şu ifadeleri kullandı:"Bu bizim istediğimiz bir nokta değil. Yaşadığımız sakatlıklara rağmen ilk yarıyı play-off'a yakın bir yerde bitirmek bizim için önemliydi. Sezon içinde dönem dönem istediğimiz oyunu sergiledik, dönem dönem de bunu başaramadık. Saha içi istikrarı çok fazla yakalayamadık. Her maçta oyuncuların farklı rolünün olması takım içindeki dengeleri bozuyor. Daha iyiye doğru gittiğimizi düşünüyorum, özellikle yaptığımız transferlerden sonra roller daha net oturacak. O zaman standart bir basketbol konuşabiliriz."Çıvgın, Erkekler FIBA Avrupa Kupası'nda da yollarına devam ettiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:"Lig sonunda play-off'un içinde olmak istiyoruz. Play-off oynayacağımıza inanıyorum. Bizim play-off'un dışında Avrupa kupasında da hedefimiz var. İkisini birlikte götürmeye çalışıyoruz. İnşallah ikisini de istediğimiz noktada bitireceğiz. Hedefimiz Avrupa'da sonuna kadar gidebilmek, onun için mücadele ediyoruz.""Türk oyuncuların rolü fazla"Son olarak Birkan Batuk ve Christopher Evans'ı kadrolarına dahil ettiklerini anımsatan Çıvgın, yeni kadro yapılarıyla daha iyi olacaklarını aktardı.Takımda Türk oyuncuların rolünün fazla olduğunu, onların olmadığı dönemlerde sıkıntılar da yaşadıklarını anlatan Çıvgın, "Belki bir hamle daha yapabiliriz ancak kesinlik yok. Yabancı konusunda şu anda beklemedeyiz. Belki 4 yabancıyla devam edebiliriz. Kadro bütünlüğünü bozmayı seven bir antrenör değilim. Ancak takviye yapma gereği hissettik." görüşlerini paylaştı."İkinci yarıda daha farklı sürprizler olabilir"Çıvgın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin ilk yarı boyunca çok dengeli gitmediğini belirterek, "İkinci yarıda daha farklı sürprizler de olabilir. Play-off potası biraz karışık gidecek. İkinci devrenin ilk yarıya göre hem basketbol hem de rekabet olarak daha yukarıda olacağını düşünüyorum." yorumunu yaptı. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'na ev sahibi olarak çıkmayı her antrenörün yaşaması gerektiğine işaret eden Çıvgın, "Taraftarımızın beklentilerinin farkındayım, beklentilerini karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dönem dönem inişlerimiz çıkışlarımız oluyor. Şundan emin olsunlar Pınar Karşıyaka'nın gücünü sahaya yansıtmak için en iyisini yapmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.