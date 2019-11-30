Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko'nun liderlik maçı
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko'nun liderlik maçı - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko'nun liderlik maçı

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından bu yana liderlik koltuğundan inmeyen Pınar Karşıyaka, yarın şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Fenerbahçe Beko'yu zirve kapışmasında ağırlayacak.

Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko'nun liderlik maçı, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon başından bu yana liderlik koltuğundan inmeyen Pınar Karşıyaka, yarın şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Fenerbahçe Beko'yu zirve kapışmasında ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 17.30'da başlayacak. Tam 50 TL ve öğrenci 30 TL'ye satışa sunulan maç biletleri, karşılaşmada 2 gün önce tükendi. Ligde bu sezon yuvaya dönen antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde kurduğu iddialı kadroyla müthiş bir çıkış yakalayan Kaf-Kaf, 9 maçta 8 galibiyet elde etti.

Dünyaca ünlü Sırp antrenör Obradovic yönetiminde yıllardır THY Euroleague'de Final Four'un abonesi olan Fenerbahçe Beko, Avrupa'da bu sezona istediği gibi başlayamasa da ligde Pınar Karşıyaka gibi 9 haftada 8 galibiyet aldı. Fenerbahçe'yi liderlik koltuğunu korumak için ağırlayacak yeşil-kırmızılı ekip, Ufuk Sarıca görevden ayrıldıktan sonra son 3 yılda rakibini hiç yenemedi. Fenerbahçe'nin bileğini 20 Mart 2016'dan beri bükemeyen Karşıyaka, yine Sarıca yönetiminde zincir kırmaya çalışacak. Ev sahibinde sezon başından beri sakat olan Crocker forma giymeyecek, Kennedy'nin durumu maç saati netleşecek. Vesely, Kalinic, Westermann'ın sakat olduğu Fenerbahçe'de De Colo'nun durumu belirsiz.


Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Karşıyaka, Beko, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kolarov'dan Fenebahçe yanıtı: Yorum yok
Muriqi'ten transfer iddialarına yanıt: Ne transferi, Fenerbahçe'de efsane olmaya geldim Fenerbahçe Öznur Kablo'dan 79 sayı fark Şili'de hükumet karşıtı protestolar sebebiyle futbol liglerine ara verildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 19:22:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka ile Fenerbahçe Beko'nun liderlik maçı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]