Son Dakika Haberleri: Pınar karşıyaka ilk maçta mağlup
Son Dakika Spor Haber

Pınar karşıyaka ilk maçta mağlup

56 dakika önce

Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi yenilenen kadrosuyla hazırlık maçlarına başlayan Pınar Karşıyaka, Sırbistan'da çıktığı ilk sınavda FMP Belgrad'a 84-78 yenildi.

Pınar karşıyaka ilk maçta mağlup, System.String[]

Basketbol Süper Ligi'nde sezon öncesi yenilenen kadrosuyla hazırlık maçlarına başlayan Pınar Karşıyaka, Sırbistan'da çıktığı ilk sınavda FMP Belgrad'a 84-78 yenildi.

Çin'de bugün başlayan FIBA Dünya Kupası'nda ay-yıldızlı ekibin dümeninde bulunan antrenör Ufuk Sarıca'nın yerine takımın başında yardımcısı Engin Gençoğlu çıktı. Yeni transferler Semih Erden ve Metecan Birsen'in A Milli Takım'da olduğu yeşil-kırmızılılarda Sırbistan kampı kadrosu kadro eski oyunculardan Mert Celep ve Beşiktaş'tan ayrılan 27 yaşındaki pivot Dusan Cantekin'le tamamlandı.

Bu isimlerle ilgili karar önümüzdeki günlerde verileceği öğrenildi. Yeşil-kırmızılıların 16 yaşındaki altyapı oyuncusu Nijerya asıllı Türk pivot Adem Bona da A takım kafilesine dahil edildi. Karşıyaka, parkeye Tony Taylor, Alp, Onuralp, Nusret, Morgan ilk 5'iyle çıktı. Sakatlığı bulunan Brandon Triche ise forma giymedi. Maçta ilk periyodu 23-22 Karşıyaka, devreyi 48-45, üçüncü periyodu 71-43 FMP Belgrad önde bitirdi. Yeşil-kırmızılılarda yenilerden Yunus 2, Crocker 10, Morgan 19, Onuralp 6, Taylor 15, Nusret 5 sayı attı. Adem Bona 2, gençlerden Berke 8, Alp 12, Görkem 2 sayıyla oynadı.

Sırbistan Karadağ, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Belgrad, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Göztepe, Başakşehirli oyuncu Mossoro ile anlaştı
Emre Mor gördüğü kırmızı kart için özür diledi Beşiktaş, Muhammed Elneny transferini açıkladı Menemenspor'dan sürpriz Webo hamlesi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 15:45:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pınar karşıyaka ilk maçta mağlup
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]