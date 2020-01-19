Pınar Karşıyaka İstanbul'da galip

İzmir ekibi, All-Star arasından sonra çarşamba günü liderlik koltuğunda oturduğu FIBA Europe Cup 2'nci Tur L Grubu'nda ZZ Leiden'i çeyrek finali garantilemek için ağırlayacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona verilen All- Star arasında İstanbul 'da Sigortam.net İTÜ Basket'le hazırlık maçında karşılaşan Pınar Karşıyaka , salondan 88-72 galip ayrıldı. Periyotları 19-12, 42-36 ve 66-51'lik skorlarla önde geçen Kaf-Kaf'ta Kennedy 17, Crocker 14 sayıyla oynadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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