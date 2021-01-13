Pınar Karşıyaka, İtalya'dan galibiyetle döndü

FIBA Şampiyonlar F Grubu 5. hafta karşılaşmasında konuk olduğu İtalya'nın Fortitudo Bologna ekibini 78-65 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, savunmadaki iyi oyunlarının kendilerine galibiyeti getirdiğini kaydetti.

Sarıca, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, İtalya'da güzel bir sonuç aldıklarını belirtti.

Kazanmaları gereken müsabakadan kayıpsız ayrıldıklarını vurgulayan Sarıca, "Özellikle maçın başında zaman zaman bazı hatalarımız oldu. Savunmada tembeldik. Fakat ikinci periyot iyiydik ve onları durdurduk. Savunma performansımızla maçın kontrolünü ele aldık. Aynı zamanda hücumda topu paylaştık ve 23 asist yaptık. Bu bizim için çok iyi. Oyuncularımı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Son hafta karşılaşmaları 27 Ocak'ta

Alman ekibi Brose Bamberg'in liderliği garantilediği gruptan çıkacak ikinci ekip, 27 Ocak Çarşamba günü Pınar Karşıyaka ile İspanyol temsilcisi Bilbao Basket arasında İzmir'de oynanacak karşılaşmada belli olacak.

İspanya'daki ilk maçı 81-72 kazanan Pınar Karşıyaka, rakibine 9 sayı farkla yenilse de genel averaj üstünlüğünden adını bir üst tura yazdıracak.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Fortitudo Bologna, Brose Bamberg'i konuk edecek.

Son karşılaşmalar öncesinde F Grubu'ndaki puan durumu şöyle:

Takım O G M A Y Puan 1. Brose Bamberg 5 5 0 426 361 10 2. Pınar Karşıyaka 5 3 2 391 365 8 3. Bilbao Basket 5 2 3 369 366 7 4. Fortitudo Bologna 5 0 5 315 409 5

Son Dakika

Bağırsak sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül, hızla kilo vermeye başladı

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki köstebeğin evinden 5 milyon euro çıktı

Güne düşüşle başlayan dolar 7,45'ten işlem görüyor

Son Dakika: Uber'e Türkiye'de uygulanan erişim engeli kaldırıldı

Suç örgütüne operasyonda biri komiser 12 polisin de aralarında bulunduğu 55 kişi gözaltında

İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı

Son dakika! Öncelikli gruplar için koronavirüs aşı randevuları MHRS ve e-Devlet üzerinden verilmeye başlandı

Sadakatsiz'in 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Turgay, Asya'ya aşık olduğunu itiraf ediyor