Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka, İtalyan Ekibe Yenildi

Pınar Karşıyaka, İtalyan Ekibe Yenildi

33 dakika önce

Erkekler FIBA Avrupa Kupası Çeyrek Final ilk maçında İtalyan Dinamo Sassari'yi konuk eden Pınar Karşıyaka, rakibine 68-87 mağlup olarak rövanş öncesinde avantaj kaybetti.

Pınar Karşıyaka, İtalyan Ekibe Yenildi, System.String[]
Erkekler FIBA Avrupa Kupası Çeyrek Final ilk maçında İtalyan Dinamo Sassari'yi konuk eden Pınar Karşıyaka, rakibine 68-87 mağlup olarak rövanş öncesinde avantaj kaybetti.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Hakemler: Panagiotis Anastopoulos (Yunanistan) xx, Zdravko Rutesic (Karadağ) xx, Martin Horozov (Bulgaristan) xx Pınar Karşıyaka: Henry xxx 19, İlkan xx 5, Walker xx 8, Birkan x, Marei xxx 18, Egemen xx 11, Tayfun x, Evans x 2, Berk x 5 Başantrenör: Dirk Bauermann Dinamo Sassari: Cooley xxx 26, McGee xx 12, Pierre x 3, Polonara xxx 15, Smith x 7, Carter x 1, Gentile x 3, Spissu xx 11, Thomas xx 9, Margo xx Başantrenör: Gianmarco Pozzecco 1. periyot: 14-16 (Dinamo Sassari lehine) Devre: 29-36 (Dinamo Sassari lehine) 3. periyot: 52-66 (Dinamo Sassari lehine) 5 faul: Marei (35.01) (Pınar Karşıyaka)

(Tolga Tahçı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:36 Kaynak: İHA

Dinamo Sassari, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi! MGK Toplantısı Sonrası Yazılı Açıklama Yapıldı: Asla İzin Vermeyeceğiz İstanbul'u Kana Bulayacaktı! DEAŞ'lı Terörist Saklandığı Evde Yakalandı! Cumhurbaşkanlığından Yeni Zelanda Saldırısıyla İlgili Açıklama: Türk Halkını ve Türk Devletini Hedef Almaktadır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 23:09:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka, İtalyan Ekibe Yenildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]