Pınar Karşıyaka, İtalyan Ekibe Yenildi

Erkekler FIBA Avrupa
Kupası Çeyrek Final ilk maçında İtalyan Dinamo Sassari
'yi konuk eden Pınar Karşıyaka
, rakibine 68-87 mağlup olarak rövanş öncesinde avantaj kaybetti.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Karşıyaka Hakemler: Panagiotis Anastopoulos (Yunanistan
) xx, Zdravko Rutesic (Karadağ
) xx, Martin Horozov (Bulgaristan
) xx Pınar Karşıyaka: Henry xxx 19, İlkan xx 5, Walker xx 8, Birkan x, Marei xxx 18, Egemen xx 11, Tayfun x, Evans x 2, Berk x 5 Başantrenör: Dirk Bauermann Dinamo Sassari: Cooley xxx 26, McGee xx 12, Pierre x 3, Polonara xxx 15, Smith x 7, Carter x 1, Gentile x 3, Spissu xx 11, Thomas xx 9, Margo xx Başantrenör: Gianmarco Pozzecco
1. periyot: 14-16 (Dinamo Sassari lehine) Devre: 29-36 (Dinamo Sassari lehine) 3. periyot: 52-66 (Dinamo Sassari lehine) 5 faul: Marei (35.01) (Pınar Karşıyaka)
(Tolga Tahçı/İHA)