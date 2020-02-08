Pınar Karşıyaka, İTÜ Basketbol'a rakip - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, İTÜ Basketbol'a rakip - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka, İTÜ Basketbol'a rakip

14 dakika önce

ING Basketbol Süper Ligi'nde 18 maçta 15 galibiyetle lider Anadolu Efes'in tek galibiyet gerisinde ikinci sırada yer alan Pınar Karşıyaka, yarın son sıradaki Sigortam.net İTÜ Basketbol'a konuk olacak.

Pınar Karşıyaka, İTÜ Basketbol'a rakip, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde 18 maçta 15 galibiyetle lider Anadolu Efes'in tek galibiyet gerisinde ikinci sırada yer alan Pınar Karşıyaka, yarın son sıradaki Sigortam.net İTÜ Basketbol'a konuk olacak. Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. İTÜ, ligde 18 haftada 1 galibiyet alabildi. Kaf-Kaf bu mücadelenin ardından Solgar Vitamin Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde 12 Şubat Çarşamba günü Türk Telekom'la Ankara'da Dörtlü Final'e kalma mücadelesi verecek. Türkiye Kupası maçları ve A Milli Takım'ın 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri nedeniyle ara verilecek lig maratonu 25 Şubat'ta tekrar başlayacak.


İstanbul Teknik Üniversitesi, Pınar Karşıyaka, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:27 Kaynak: DHA
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