Pınar Karşıyaka Kahroldu
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, deplasmanda son 40 saniyesine 6 sayı farkla 81-75 önde girdiği mücadelede TOFAŞ'a uzatmada mağlup oldu ve Play-Off yarışında yara aldı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka
, deplasmanda son 40 saniyesine 6 sayı farkla 81-75 önde girdiği mücadelede TOFAŞ'a uzatmada mağlup oldu ve Play-Off yarışında yara aldı.
Son saniyelerde mola alıp ardından oyuna yarı sahadan başlarken yaptığı hatayla elindeki hücum hakkını rakibe veren Karşıyaka, 81-81 biten normal süre sonrası uzatmayı 93-91 kaybetti.
Ligde 15 haftada 9'uncu yenilgisini alan yeşil-kırmızılılarda taraftarlar sosyal medyada Antrenör Özhan Çıvgın ve guard Walker'a tepki gösterdi. FIBA Europe Cup'ta çarşamba günü Würzburg'a Almanya
'da son 16 turuna kalmak için konuk olacak Karşıyaka, evinde karşılaşacağı 2 maçta Beşiktaş
ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u yenerek çıkış arayacak. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:46 Kaynak: DHA
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