Pınar Karşıyaka kasasını dolduracak

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalmayı başaran Pınar Karşıyaka, büyük bir gelirin de sahibi oldu. Ege temsilcisinin alacağı ekstra ödül, kupayı havaya kaldırması halinde 1 milyon Euro (10 milyon TL) olacak.

FIBA, bu sezon başında organizasyonu kulüpler için daha cazip hale getirmek için ödülleri artırırken, lig ikincisi olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlara ayakbastı parasını 400 bin Euro'ya kadar çıkardı. Karşıyaka, geçen sezon ING Basketbol Süper Ligi'ni ikinci tamamlayıp FIBA Şampiyonlar Ligi'nin yolunu tutarken aldığı çok önemli gelirle Dustin Hogue, Kevin Dillard, J'Covan Brown, Josh Boone, Assem Marei, Ervin Walker, Tony Crocker gibi eski oyuncularının alacaklarından olan borçlarını kapattı.Karşıyaka, organizasyonda Play-Off'a kaldığı için ekstra 70 bin, adını 8'li Final'e yazdırdığı için de 100 bin Euro ödülü haketti. Çeyrek finalde Nymburk'u eleyerek en az 140 bin Euro ödüle daha hak kazanan Karşıyaka, sadece ikinci tur aşamasından sonra şimdiden 310 bin Euro'yu (3.1 milyon TL) cebine koymayı garantiledi. Pınar Karşıyaka, yarı finalde elenip üçüncülük maçını da kaybederse 140 bin Euro (1.4 milyon TL), üçüncü olursa 200 bin Euro (2 milyon TL), finalist olduğu takdirde 400 bin Euro (4 milyon TL), organizasyonu şampiyon tamamlarsa ise 1 milyon Euro (10 milyon TL) ödülün sahibi olacak.

- İzmir