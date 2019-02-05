Pınar Karşıyaka, Kosova'da Terleyecek

FIBA Avrupa Kupası 2'nci Tur I Grubu'nda 5 haftanın ardından ikinci sıradaki yerini garantileyen ve son 16 turuna kalmayı başaran Pınar Karşıyaka yarın son maçında Kosova temsilcisi Z Mobile Priştine'ye misafir olacak.





FIBA Avrupa Kupası 2'nci Tur I Grubu'nda 5 haftanın ardından ikinci sıradaki yerini garantileyen ve son 16 turuna kalmayı başaran Pınar Karşıyaka yarın son maçında Kosova temsilcisi Z Mobile Priştine'ye misafir olacak.



Priştine'deki Gençlik ve Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.00'de başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda sakatlıkları süren Birkan Batuk ve Erdi Gülaslan Kosova'da forma giyemeyecek. Son olarak Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Sompo Japan'ı evinde 89-87 yenerek büyük moral bulan Kaf-Kaf'ta antrenör Özhan Çıvgın İzmir'e galibiyetle döneceklerini söyledi. Avrupa kupalarında 203. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, 202 karşılaşmada 104 galibiyet, 97 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. - İzmir

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Elektrikli Araç Konusunda Avrupa'nın En Büyüğü Türkiye'ye Geldi

İtalya, Kendisini 'Geçici Devlet Başkanı' İlan Eden Guaido'yu Tanımadığını Açıkladı

Bursa'da Üretilen Siyah İncir, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Aldı

Fenerbahçe, Şener Özbayraklı'ya Lisans Çıkarmadı