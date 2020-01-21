Pınar Karşıyaka, Leiden'i ağırlıyor! - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka, Leiden'i ağırlıyor!

6 saat önce

Grupta namağlup lider durumda bulunan Pınar Karşıyaka'nın yarın Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Leiden ile oynayacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Pınar Karşıyaka, Leiden'i ağırlıyor!, System.String[]

Grupta namağlup lider durumda bulunan Pınar Karşıyaka'nın yarın Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Leiden ile oynayacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak.


Yeşil-kırmızılı ekip, rakibiyle daha önce yaptığı 3 maçı da kayıpsız geçti.


L Grubu'ndaki diğer maçta ise Bahçeşehir Koleji, Rus ekibi Enisey'i ağırlayacak.


Avrupa'da 219. randevu


Leiden maçıyla Avrupa kupalarındaki 219. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 218 maçta 115 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.


Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 17 bin 289 sayı atıp, potasında 16 bin 891 sayı gördü.

Mustafa Kemal Atatürk, Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:22 
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