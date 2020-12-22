Pınar Karşıyaka, lider Brose Bamberg ile karşılaşacak

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'ndaki zirve mücadelesinde temsilcimiz Pınar Karşıyaka, yarın lider Brose Bamberg'i ağırlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 20.00'de yapılacak. Bu sezon gruba İspanya'da Bilbao Basket deplasmanındaki 81-72'lik galibiyetle başlayan Kaf-Kaf, ikinci hafta Fortitudo Bologna'yla oynaması gereken karşılaşma takımdaki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendikten sonra Bamberg'e Almanya deplasmanında 83-82 yenilmişti. İlk 2 sıradaki ekiplerin son 16 Turu'na kalacağı grupta 3'te 3'le liderlik koltuğunda oturan rakibi önünde deplasmandaki ilk sınavda Avrupa'daki 14 maçlık tarihi galibiyet serisi de son bulan Kaf-Kaf, hem rövanşı almaya hem de liderlik için iddialı konuma gelmeye çalışacak.

- İzmir