Pınar Karşıyaka liderliği garantiledi - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka liderliği garantiledi

6 saat önce

FIBA Europe Cup L Grubu'nun 5'inci haftasında Rusya'da Enisey Krasnoyarsk'ı 96-73 yenerek lider olarak çeyrek finale çıkmayı garantileyen Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, harika bir maç oynadıklarını söyledi.

Pınar Karşıyaka liderliği garantiledi, System.String[]

FIBA Europe Cup L Grubu'nun 5'inci haftasında Rusya'da Enisey Krasnoyarsk'ı 96-73 yenerek lider olarak çeyrek finale çıkmayı garantileyen Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, harika bir maç oynadıklarını söyledi.

Oldukça yorucu bir yolculuk gerçekleştirdiklerini ifade eden Sarıca, "Enisey Krasnoyarsk iyi bir takım, bu kupanın en iyi kadrolarından birine sahipler. Turu daha önce garantilememize rağmen bu kadar yorucu yolculuğun üzerine sahada tüm enerjisini, tüm iyi niyetini koyan oyuncularımla gurur duyuyorum. Karakterli bir takım olduğumuzu gösterdik. Bu galibiyetle ayrıca kupadaki diğer Türk temsilcimiz Bahçeşehir Koleji'nin tur yolunu açtığımız için mutluyuz. Bu başarı ortak bir başarı. Bu seyahatin daha kolay geçmesini sağlayan sponsorumuza ve yönetim kurulumuza da teşekkür ederim" dedi.Pınar Karşıyaka ING Basketbol Süper Ligi'nde cumartesi günü evinde Frutti Extra Bursaspor ile karşılaşacak.


Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca, Rusya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:04 Kaynak: DHA
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