Pınar Karşıyaka liderlik maçında Anadolu Efes ile karşılaşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka liderlik maçında Anadolu Efes ile karşılaşacak - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka liderlik maçında Anadolu Efes ile karşılaşacak

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının son haftasında Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes, yarın devreyi lider bitirmek için karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka liderlik maçında Anadolu Efes ile karşılaşacak, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının son haftasında Pınar Karşıyaka ile Anadolu Efes, yarın devreyi lider bitirmek için karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maç saat 17.30'da başlayacak. Dev randevunun tam 60, öğrenci 30 TL'den satışa çıkan biletleri piyasaya sürülür sürülmez tükendi.

Geçen sezon ligde şampiyon olup THY Euroleague'de tarihinde ilk kez final oynayan antrenör Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes, bu sezon da iki kulvarda zirvede yer alıyor. Mavi-beyazlı ekip ligde 14 maçta 13 galibiyet elde etti. Daha önce takıma şampiyonluk yaşatan A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca'yı 3 yıl sonra yuvaya döndüren Karşıyaka, yaptığı müthiş çıkışla 14 maçta 12 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor. İlk yarı finali niteliğindeki mücadeleyi kazanan taraf devreyi liderlik koltuğunda tamamlayacak.


Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Anadolu Efes, Khimki'yi farklı geçti
Ndiaye, 1000 tane Trabzonspor forması alacağını açıkladı Son Dakika: Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi Süper Lig ekibi Kayserispor'un ismi değişti

Son Dakika Haberleri
18:36 Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da teknik direktörlüğe Tarık Daşgün getirildi - Son Dakika Spor
18:30 Uğur Tütüneker: Erkan Zengin kalibre değiştirir - Son Dakika Spor
18:24 Galatasaray Doğa Sigorta: 96 - Gaziantep Basketbol: 84 - Son Dakika Spor
18:22 Kastamonu Belediyespor - Schaeffler: 30-31 - Son Dakika Spor
18:20 Ndiaye, 1000 tane Trabzonspor forması alacağını açıkladı - Son Dakika Spor
18:15 Trabzonspor, Senegalli oyuncu Ndiaye ile sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor
17:45 Son Dakika: Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 18:41:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pınar Karşıyaka liderlik maçında Anadolu Efes ile karşılaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]