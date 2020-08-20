Pınar Karşıyaka Mahir'i açıkladı

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka'dan daha önce renklerine bağladığı pivot Mahir Ağva'nın transferini resmen duyurdu. Almanya'da yetişip geçen yıla kadar bu ülkede forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Darüşşafaka'da ligde 3 sayı, 2.6 ribaund, EuroCup'ta ise 1.9 sayı, 2 ribaund ortalamalarıyla görev yaptı. Mahir, yeşil-kırmızılılarla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kaf-Kaf iç transferde ise kadrodaki altyapı patentli isimlerden Arca Tülüoğlu'nun sözleşmesini 2 yıl uzattı.