Pınar Karşıyaka, Metecan Birsen ile sözleşme yeniledi! 2 yıllık...
Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 2020-2021 sezonu planlamalarını sürdüren ekibin milli oyuncu Metecan Birsen ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı belirtildi.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 2020-2021 sezonu planlamalarını sürdüren ekibin milli oyuncu Metecan Birsen ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı belirtildi.
Metecan Birsen için yarın saat 19.12'de düzenlenecek imza töreninin kulübün resmi youtube kanalından yayınlanacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:15
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