Pınar Karşıyaka, Metecan Birsen ile sözleşme yeniledi! 2 yıllık... - Son Dakika

Pınar Karşıyaka, Metecan Birsen ile sözleşme yeniledi! 2 yıllık...

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 2020-2021 sezonu planlamalarını sürdüren ekibin milli oyuncu Metecan Birsen ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı belirtildi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 2020-2021 sezonu planlamalarını sürdüren ekibin milli oyuncu Metecan Birsen ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığı belirtildi.

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Metecan Birsen için yarın saat 19.12'de düzenlenecek imza töreninin kulübün resmi youtube kanalından yayınlanacağı bildirildi.


Pınar Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:15 

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka, Metecan Birsen ile sözleşme yeniledi! 2 yıllık... - Son Dakika Spor
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