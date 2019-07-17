Pınar Karşıyaka, Metecan Birsen'le 1 yıllık sözleşme imzaladı
3 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, James Metecan Birsen'i 1 yıllığına renklerine bağladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:09 Kaynak: AA
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka
, James Metecan Birsen'i 1 yıllığına renklerine bağladı.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamaya göre geçen sezon Anadolu Efes
'te forma giyen 24 yaşındaki oyuncu kadroya dahil edildi.
2018-2019 sezonunda Anadolu Efes kadrosuna katılan Metecan, geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 35 maçta forma giydi.
THY Avrupa
Ligi'nde de 9 maçta görev alan Metecan, 2018-2019 sezonunu Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Basketbol Süper Ligi şampiyonluklarıyla tamamladı.
Ahmet Ağaoğlu: Yusuf Yazıcı gitmek istiyor Başakşehir hazırlık maçında Mönchengladbach'a 5-1 yenildi Abdurrahim Albayrak'tan fikstür ve Jean Michael Seri açıklaması Atletico Madrid, Trippier transferini resmen açıkladı