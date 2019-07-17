Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka, Metecan Birsen'le 1 yıllık sözleşme imzaladı
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Pınar Karşıyaka, Metecan Birsen'le 1 yıllık sözleşme imzaladı

3 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, James Metecan Birsen'i 1 yıllığına renklerine bağladı.

Pınar Karşıyaka, Metecan Birsen'le 1 yıllık sözleşme imzaladı, System.String[]
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, James Metecan Birsen'i 1 yıllığına renklerine bağladı.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamaya göre geçen sezon Anadolu Efes'te forma giyen 24 yaşındaki oyuncu kadroya dahil edildi.
2018-2019 sezonunda Anadolu Efes kadrosuna katılan Metecan, geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 35 maçta forma giydi.
THY Avrupa Ligi'nde de 9 maçta görev alan Metecan, 2018-2019 sezonunu Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Basketbol Süper Ligi şampiyonluklarıyla tamamladı.
Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:09 Kaynak: AA
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