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Pınar Karşıyaka Metecan'ı duyurdu

17 dakika önce

BASKETBOL Süper Ligi'nde yuvaya dönen Antrenör Ufuk Sarıca önderliğinde transfer harekatını sürdüren Pınar Karşıyaka, prensipte anlaşıp kulübünden ayrılmasını beklediği Anadolu Efes'ten James Metecan Birsen'le 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Pınar Karşıyaka Metecan'ı duyurdu, System.String[]

BASKETBOL Süper Ligi'nde yuvaya dönen Antrenör Ufuk Sarıca önderliğinde transfer harekatını sürdüren Pınar Karşıyaka, prensipte anlaşıp kulübünden ayrılmasını beklediği Anadolu Efes'ten James Metecan Birsen'le 1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe altyapısında yetişip sarı-lacivertlilerde 2013-14 sezonunda lig ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşayan 24 yaşında, 2.05 boyundaki forvet, 2014-15'te Eskişehir Basket, 2015-2017 yılları arasında İstanbul BŞB, 2017-18'de Sakarya BŞB formalarını giydi.
Geçen sezon başında Anadolu Efes'e transfer olan Metecan, ligde şampiyonluk yaşadığı İstanbul temsilcisinde Euroleague'de final heyecanı yaşadı. Geçen sezon ligde 5.5 sayı, 3 ribaund ortalamaları tutturan oyuncu, U20 ve U18 Milli Takım'la Avrupa Şampiyonası'nda altın, U6'yla bronz madalya kazandı. Transferde daha önce şutör guard Brondon Triche, pivot Jordan Morgan, uzun forvet Amath M'Baye ve guard Yunus Emre Sonsırma'yla sözleşme imzalayan Karşıyaka'nın Semih Erden, Onuralp Bitim, Egehan Arna ve Kyle Weems'le temasları sürüyor.


- İzmir
Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Karşıyaka, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:04 Kaynak: DHA
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