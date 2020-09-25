Pınar Karşıyaka'nın Avrupa formatı değişti - Son Dakika

Pınar Karşıyaka'nın Avrupa formatı değişti

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk maçını pazar günü evinde ligin yeni ekibi Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'la oynayacak Pınar Karşıyaka'nın Avrupa'da yeni sezonda yer alacağı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliğine gidildi.

Pınar Karşıyaka'nın Avrupa formatı değişti, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk maçını pazar günü evinde ligin yeni ekibi Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'la oynayacak Pınar Karşıyaka'nın Avrupa'da yeni sezonda yer alacağı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde format değişikliğine gidildi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle FIBA, Şampiyonlar Ligi'nde grupları 8'er takımdan 4'er takıma indirdi. Kaf-Kaf'ın daha önce açıklanan D Grubu'ndaki rakiplerinden AEK, Cholet, Hapoel Holon ve Mins-Neptunas eşleşmesinden gelecek takım, C Grubu'nu oluşturacak.

Yeşil-kırmızılı ekip F Grubu'nda Brose Bamberg (Almanya), Retabet Bilbao (İspanya) ve Fortitudo Bologna (İtalya) ile rakip olacak. Daha önce 13 Ekim'de başlayacağı açıklanan organizasyon 1 hafta gecikmeli olarak 20-21 Ekim'de start alacak. Karşılaşmalar virüsün bulaşma olasılığına karşı birer hafta ara verilerek oynanacak. İç saha ve deplasmanda çift devreli lig usulüne göre oynanacak 6 grup maçı sonucu ilk 2 sırayı elde eden ekipler isimlerini son 16 takım arasına yazdıracak. Ligde Fethiye maçına hazırlanan Karşıyaka'da sakatlığı bulunan Kennedy'nin durumu belirsiz. Geçen hafta Süper Lig'e alınan Fethiye, sahaya tek yabancı olarak Erick Neal'la çıkacak.


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Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:35 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'nın Avrupa formatı değişti - Son Dakika Spor

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