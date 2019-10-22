Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'nın Avrupa serüveni başlıyor!
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'nın Avrupa serüveni başlıyor!

Pınar Karşıyaka'nın Avrupa serüveni başlıyor!

19 dakika önce

Eleme turunda katıldığı organizasyonda İsveç'ten Boras Basket'i yenerek E Grubu'nda Hollanda'dan Donar Groningen ile Belçika'dan Spirou Basket ve Phoenix Brüksel'le yer alacak yeşil-kırmızılı ekip, grup müsabakalarına Spirou Basket deplasmanında başlayacak.

Pınar Karşıyaka'nın Avrupa serüveni başlıyor!, System.String[]

Eleme turunda katıldığı organizasyonda İsveç'ten Boras Basket'i yenerek E Grubu'nda Hollanda'dan Donar Groningen ile Belçika'dan Spirou Basket ve Phoenix Brüksel'le yer alacak yeşil-kırmızılı ekip, grup müsabakalarına Spirou Basket deplasmanında başlayacak.


Bu sezon başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde çıktığı 6 resmi maçta mağlubiyeti bulunmayan Pınar Karşıyaka, E Grubu'ndaki ilk maçında yarın TSİ 22.15'te Belçika'nın Charleroi kentindeki "Spiroudome"da Spirou Basket ile karşı karşıya gelecek.


Yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezon da aynı grupta yer aldığı Belçika temsilcisiyle yine grubun ilk maçında mücadele etmişti. Spirou Basket'le daha önce 2 maça çıkan Pınar Karşıyaka, 2 müsabakayı da kazanmıştı.


E Grubu'nun diğer müsabakasında Donar Groningen ile Phoenix Brüksel bugün Hollanda'da karşılaşacak.


- Avrupa'da 210. randevu


Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında 210. maçına çıkacak.


İzmir ekibi, geride kalan 209 karşılaşmada 107 galibiyet, 100 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda 16 bin 503 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 274 sayı gördü.


Pınar Karşıyaka, Hollanda, Belçika, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yağmur Sarıoğlu Rusya'da 207 metreden bungee jumping yaptı
Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun sesleri Volkan Demirel: Hedefim kaleci antrenörlüğü değil teknik direktörlük Kan kanserine yakalanan Fenerbahçe TV'nin sunucusu Dilay Kemer Instagram hesabından duyurdu: Dua şov başlasın!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 12:04:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'nın Avrupa serüveni başlıyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]