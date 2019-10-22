Pınar Karşıyaka'nın Avrupa serüveni başlıyor!

Eleme turunda katıldığı organizasyonda İsveç'ten Boras Basket'i yenerek E Grubu'nda Hollanda'dan Donar Groningen ile Belçika'dan Spirou Basket ve Phoenix Brüksel'le yer alacak yeşil-kırmızılı ekip, grup müsabakalarına Spirou Basket deplasmanında başlayacak.



Bu sezon başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde çıktığı 6 resmi maçta mağlubiyeti bulunmayan Pınar Karşıyaka, E Grubu'ndaki ilk maçında yarın TSİ 22.15'te Belçika'nın Charleroi kentindeki "Spiroudome"da Spirou Basket ile karşı karşıya gelecek.



Yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezon da aynı grupta yer aldığı Belçika temsilcisiyle yine grubun ilk maçında mücadele etmişti. Spirou Basket'le daha önce 2 maça çıkan Pınar Karşıyaka, 2 müsabakayı da kazanmıştı.



E Grubu'nun diğer müsabakasında Donar Groningen ile Phoenix Brüksel bugün Hollanda'da karşılaşacak.



- Avrupa'da 210. randevu



Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında 210. maçına çıkacak.



İzmir ekibi, geride kalan 209 karşılaşmada 107 galibiyet, 100 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda 16 bin 503 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 16 bin 274 sayı gördü.



