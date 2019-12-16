Pınar Karşıyaka'nın bileği bükülmüyor - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka'nın bileği bükülmüyor

6 saat önce

ING Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş deplasmanındaki yenilgiyle liderliği bu sezon ilk kez kaybetmesinin ardından Darüşşafaka Tekfen'i taraftarı önünde 84-78 mağlup ederek zirve yarışından kopmayan Pınar Karşıyaka, evinde 10'da 10 yaptı.

Pınar Karşıyaka'nın bileği bükülmüyor, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş deplasmanındaki yenilgiyle liderliği bu sezon ilk kez kaybetmesinin ardından Darüşşafaka Tekfen'i taraftarı önünde 84-78 mağlup ederek zirve yarışından kopmayan Pınar Karşıyaka, evinde 10'da 10 yaptı. Taraftarının müthiş desteğini arkasına aldığı Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda ligde oynadığı 6 maçı da kazanan Kaf-Kaf, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi güçlü rakiplerini de mağlup etmeyi başarırken FIBA Europe Cup'ta da iç sahada 4 karşılaşmayı firesiz geçti.

Ligde 12 haftada 11 galibiyet alarak liderliğe yükselen Anadolu Efes'i 1 galibiyet geriden takibini sürdüren Pınar Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, Darüşşafaka Tekfen maçının ardından, "İlk periyodu hariç iyi oynadığımız bir maç oldu. İlk periyotta yediğimiz 29 sayı kabul edilemezdi ancak devamında savunmayı toparlayarak oyunun kontrolünü ve skoru ele aldık. İç sahadaki kazanma alışkanlığımız devam ediyor. Zirve yarışında iddialı konumda bulunmayı sürdürüyoruz" dedi. Karşıyaka çarşamba günü FIBA Europe Cup'ta Enisey'i ağırladıktan sonra ligde evinde Beşiktaş Sompo Sigorta karşısına çıkacak.


Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:33 Kaynak: DHA
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