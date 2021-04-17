Pınar Karşıyaka'nın dişine göre

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde adını 8'li Final'e yazdıran Pınar Karşıyaka'nın çeyrek finalde eşleştiği ERA Nymburk, Avrupa'da tarihinde önemli bir başarı elde edemedi. Son 17 yıldır Çekya'da lig şampiyonluğunu bırakmayan Nymburk, Avrupa arenasında ise en fazla çeyrek final aşamasını gördü.

Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonda B Grubu'ndan Tofaş'ın ikili averajla gerisinde 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle ikinci sırada çıkan Çek temsilcisi, Play-Off'ta ise L Grubu'nu 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider tamamladı. Rusya'nın Novgorod kentinde 5-9 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda Nymburk'la 5 veya 6 Mayıs'ta rakip olacak Kaf-Kaf, yarı finalist olması durumunda ev sahibi Nizhny Novgorod ile İspanya'dan Casademont Zaragoza eşleşmesinin galibiyle final için karşılaşacak.

VİRÜS KABUSU SÜRÜYOR

Pınar Karşıyaka'nın ING Basketbol Süper Ligi'nde bugün deplasmanda oynaması gereken OGM Ormanspor maçı, takım ve teknik heyetteki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenirken, yeşil-kırmızılılar aylardır kabusu atlatamadı. Önceki aylarda 9 oyuncunun koronavirüse yakalandığı Kaf-Kaf'ta PCR testleri pozitif çıkan M'Baye ve Onuralp'in karantina süreçleri sürerken, teknik ekip ve idari kadrodan da birçok isim izolasyon altında bulunuyor.