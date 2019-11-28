Son Dakika Haberleri: Pınar Karşıyaka'nın FIBA Avrupa Kupası'nda ilk hedefi çeyrek final
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'nın FIBA Avrupa Kupası'nda ilk hedefi çeyrek final - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka'nın FIBA Avrupa Kupası'nda ilk hedefi çeyrek final

6 saat önce

FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu son maçında konuk ettiği Phoneix Brüksel'i 93-90 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, hedeflerinin çeyrek final olduğunu belirterek, "Grubu lider tamamladığımız için tüm takımı kutluyorum.

Pınar Karşıyaka'nın FIBA Avrupa Kupası'nda ilk hedefi çeyrek final, System.String[]

FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu son maçında konuk ettiği Phoneix Brüksel'i 93-90 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, hedeflerinin çeyrek final olduğunu belirterek, "Grubu lider tamamladığımız için tüm takımı kutluyorum." dedi.

Sarıca, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci turda ilk 2'de yer alıp, çeyrek finale çıkma hedefiyle mücadele edeceklerini belirtti.

Phoneix Brüksel karşısında başta çok akıcı ve zevkli bir basketbol oynadıklarını ancak özellikle son bölümde yaptıkları hataların kendilerini maçı kaybetmeleri noktasına getirdiğini ifade eden Sarıca, "Bu hatalar üzerine özellikle de genç oyuncularımızla konuşmamız gerek. Maç ne durumda olursa olsun, ne şekilde giderse gitsin, bu hataları yapmamamız lazım. Sonuçta uzun bir maraton ve bu bizim için yalnızca prestij maçıydı. Grubu lider tamamladığımız için tüm takımı kutluyorum." diye konuştu.

L Grubu'ndaki maç programı

Bahçeşehir Koleji'nin yanı sıra Hollanda'dan ZZ Leiden ve Rusya'dan Enisey'le L Grubu'nda yoluna devam edecek yeşil-kırmızılı ekibin maç programı şöyle:

11 Aralık 2019: ZZ Leiden-Pınar Karşıyaka

18 Aralık 2019: Pınar Karşıyaka-Enisey

8 Ocak 2020: Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka

22 Ocak 2020: Pınar Karşıyaka-ZZ Leiden

29 Ocak 2020: Enisey-Pınar Karşıyaka

5 Şubat 2020: Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji

Pınar Karşıyaka, Brüksel, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:46 Kaynak: AA
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