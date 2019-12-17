Pınar Karşıyaka'nın FIBA Avrupa Kupası'ndaki konuğu Enisey - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'nın FIBA Avrupa Kupası'ndaki konuğu Enisey - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka'nın FIBA Avrupa Kupası'ndaki konuğu Enisey

6 saat önce

Grubun ilk maçında Hollanda'da ZZ Leiden'i 105-65 mağlup eden Pınar Karşıyaka, yarın kupanın güçlü takımlarından Rus ekibi Enisey'le saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Pınar Karşıyaka'nın FIBA Avrupa Kupası'ndaki konuğu Enisey, System.String[]

Grubun ilk maçında Hollanda'da ZZ Leiden'i 105-65 mağlup eden Pınar Karşıyaka, yarın kupanın güçlü takımlarından Rus ekibi Enisey'le saat 20.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak.


Yeşil-kırmızılı ekip Avrupa kupalarında rakibiyle daha önce oynadığı 2 müsabakayı da kazanmıştı.


Grubun diğer maçında Bahçeşehir Koleji, ZZ Leiden'i ağırlayacak.


Avrupa'da 217. randevu


Pınar Karşıyaka, Enisey karşısında Avrupa kupalarındaki 217. karşılaşmasına çıkacak.


Yeşil-kırmızılı ekip, geride kalan 216 maçta 113 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik alırken, bu müsabakalarda 17 bin 104 sayı atıp, potasında 16 bin 749 sayı gördü.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:34 
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