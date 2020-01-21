Pınar Karşıyaka'nın FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndaki konuğu Hollanda'dan Leiden - Son Dakika
Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'nın FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndaki konuğu Hollanda'dan Leiden - Son Dakika Spor

Pınar Karşıyaka'nın FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndaki konuğu Hollanda'dan Leiden

6 saat önce

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası İkinci Tur L Grubu'nun dördüncü hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, yarın Hollanda temsilcisi Leiden'i konuk edecek.

Pınar Karşıyaka'nın FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndaki konuğu Hollanda'dan Leiden, System.String[]

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası İkinci Tur L Grubu'nun dördüncü hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, yarın Hollanda temsilcisi Leiden'i konuk edecek.

Grupta namağlup lider durumda bulunan Pınar Karşıyaka'nın yarın Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Leiden ile oynayacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Yeşil-kırmızılı ekip, rakibiyle daha önce yaptığı 3 maçı da kayıpsız geçti.

L Grubu'ndaki diğer maçta ise Bahçeşehir Koleji, Rus ekibi Enisey'i ağırlayacak.

Avrupa'da 219. randevu

Leiden maçıyla Avrupa kupalarındaki 219. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan 218 maçta 115 galibiyet, 101 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakalarda 17 bin 289 sayı atıp, potasında 16 bin 891 sayı gördü.

Pınar Karşıyaka, Karşıyaka, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Türk Telekom'dan internet erişimi açıklaması: Saat 18.45'te problem tamamen sona ermiştir
Google'a erişim sorunu yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden siber saldırı yapıldı Asker olan Çağatay Ulusoy'un kamuflajlı fotoğrafı ortaya çıktı Erkeklerde sperm üretimini, kadınlarda yumurta sayısını azaltıyor! Alışveriş fişleriyle ilgili korkutan uyarı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 16:34:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pınar Karşıyaka'nın FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndaki konuğu Hollanda'dan Leiden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]