Pınar Karşıyaka'nın finaldeki rakibi San Pablo Burgos

FIBA Şampiyonlar Ligi sekizli final organizasyonunun yarı finalinde İspanyol ekibi San Pablo Burgos, Fransız temsilcisi Strasbourg'u 81-70 mağlup ederek finalde Pınar Karşıyaka'nın rakibi oldu.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini Strasbourg, 25-15 önde kapattı. 2'nci periyotta hücumda daha iyi bir görüntü çizen Burgos, farkı eritse de ilk devreyi Strasbourg, 43-37 önde tamamladı. 3'üncü periyotta oyuna hakim olan Burgos, final periyoduna 63-57 önde girdi. Son periyotta rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen İspanyol ekibi, farkı daha da açtı ve mücadeleyi 81-70 kazanarak adını finale yazdırdı. Pınar Karşıyaka - San Pablo Burgos final mücadelesi 9 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.